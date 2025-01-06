Борец за права женщин Сейран Атеш в беседе с изданием объяснила абсурдное отношение к Бербок искаженным представлением исламистов о женщинах.

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию ознаменовался заметными скандалами.

Первое, что бросилось в глаза - новый глава правительства Ахмед аль-Шараа не пожал ей руку, а второе - местные СМИ, связанные с правящей группировкой "Хаяйт Тахрир аш-Шам", подвергли цензуре фотографии с Бербок. Ее фигуру заблюрили до неузнаваемости. При этом не связанные с исламистами каналы, например, государственное информагентство Sana, опубликовали те же снимки без какой-либо обработки, пишет BILD

Борец за права женщин Сейран Атеш в беседе с изданием объяснила абсурдное отношение к Бербок искаженным представлением исламистов о женщинах. "Для их идеологии женщина - это всегда сексуальный объект. Идея о том, что люди пожимают друг другу руки в знак приветствия и не имеют сексуальных мыслей, не существует в мире исламистов", - объяснила она.

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То есть, исламисты "боятся, что немецкий министр вызовет у них сексуальное возбуждение", иронизирует редактор BILD Филипп Фабиан. Получается, что в их идеологии женщинам отводится роль, несовместимая с политикой. И справедлисости ради нужно отметить, что цензуре поддалась не только Анналена Бербок, но и другие женщины на фотографиях.

"Факт, что женщина занимает высокий пост, для них неприемлем. Ее нельзя показывать, чтобы она не стала примером для подражания среди женщин самих исламистов. Согласно исламистскому пониманию, женщины должны служить мужьям и семьям. Они рассматриваются как собственность. Женщинам место в закрытом доме", - объяснила Атеш.

По мнению Атеш, Бербок в Дамаске приняли только потому, что исламистам "нужны деньги Запада".

"Эти господа смеются над так называемым Западом и феминистской внешней политикой. Исламисты рекомендуют западным странам в будущем присылать на переговоры только мужчин, которым они пожмут руку и воспримут всерьез", - сказала она.

Эксперт по исламизму Ахмад Мансур также видит в случившемся проявление исламистской идеологии. "Этот акт показывает, насколько глубоко исламистские идеи укоренены среди новых правителей Сирии. Неприкрытые женщины в этом контексте сильно сексуализированы, именно поэтому их появление на публике считается неприемлемым", - сказал он.

Визит Бербок в Сирию

Евросоюз пытается улучшить связи с новыми лидерами Сирии и уменьшить влияние России на разрушенную войной страну. Первым шагом для этого стал визит министров иностранных дел Германии и Франции в Дамаск 3 января.

А вчера новостные каналы Сирии, близкие к новым властям, обнародовали снимки визита Бербок в Дамаск. Однако на них фигура министра была полностью заретуширована. При этом ее французский коллега Жан-Ноэль Барро изображен без ретуши рядом с сирийскими политиками.

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