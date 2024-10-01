'Новая почта' вышла на рынок Австрии: сколько стоит доставка

Австрия стала 15-й страной, где заработала "Новая почта".

Украинская логистическая компания "Новая почта" вышла на рынок Австрии с собственной курьерской доставкой.

Как сообщает пресс-служба компании, Австрия стала 15-й страной, где заработала "Новая почта". Срок доставки из Украины - от 5-ти дней, по Австрии и в другие европейские страны - от 1-го дня.

Теперь клиенты "Новой почты" могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и из Австрии в другие европейские страны.

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Кроме того, курьер может забрать оплаченное и упакованное отправление с любого адреса в стране для дальнейшей доставки.

К доставке принимаются отправления весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро (7000 грн). Услуга доступна как для частных лиц, так и для представителей бизнеса.

Стоимость адресной доставки из Украины в Австрию составляет:

- документы - 700 грн;

- посылки до 2 кг - 800 грн;

- посылки до 10 кг - 1350 грн;

- посылки до 30 кг - 2600 грн.

"Новая почта впервые изменила формат и вышла на рынок страны с исключительно адресной доставкой. По Вене доставляют курьеры "Новой почты", а остальную территорию страны обслуживает наш партнер - компания GLS", - отметил CEO Nova Post Europe Александр Лисовец.

По его словам, в следующем году компания планирует сделать возможной отправку посылок с адреса курьером в день оформления заявки и добавить возможность выбрать удобный временной интервал.

Отмечается, что в целом Nova Post присутствует в таких странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия, Италия, Великобритания, Испания, Франция, Австрия.

При этом другая услуга NP Shopping, с помощью которой можно покупать товары за рубежом и получить их в Украине, доступна в странах: США, Китай, Великобритания, Германия, Италия, Польша, Франция, Испания, Турция, Чехия, Канада, Венгрия, Словакия, Румыния, Латвия, Эстония, Литва, Япония, Южная Корея.

"Новая почта" - последние новости

Ранее УНИАН писал, что с 1 октября "Новая почта" повысила тарифы на доставку отправлений - документов, посылок и грузов. В среднем тарифы выросли на 10 грн.

Кроме того, в июне компания открыла два новых отделения Nova Post в чешских городах Пльзень и Пардубице. Таким образом для чешских клиентов доступны отделения "Новой почты" в пяти городах.

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