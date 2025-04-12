Такие изменения поручил провести российский диктатор.

Для российских школ из новых учебников по литературе изъяли факты об украинском происхождении писателя Николая Гоголя и вообще об Украине. Об этом говорится в материале издания "Вёрстка".

В частности бывшая сотрудница издательства "Просвещение", которое разрабатывало учебник, заявила, что редакции приказали убрать из книг такие слова, как "Киев", "Украина" и другие.

"Есть президентское поручение написать единые учебники. Искали авторский коллектив для работы - все приличные люди, конечно, отказали", - отметила она.

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По информации журналистов, из новых учебников для 5, 7 и 9 классов убрали информацию из биографии Гоголя о том, что он родился в селе Большие Сорочинцы Полтавской губернии, которое находится на территории современной Украины.

В издании говорится о том, что из повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" тоже убрали упоминание об Украине.

Кроме того, в учебнике для 5 класса изменили фрагмент, в котором говорилось о том, что "Гоголь познакомился с народной жизнью и бытом украинского села, горячо полюбил украинские сказки, песни, предания", однако сейчас слова об "украинском" в этом куске текста исчезли.

Журналисты говорят, что российские дети часто получают в школах материалы, в которых рассказывается о Гоголе, как о русском писателе.

В то же время в школьную программу в России вернули советские тексты, а именно романы "Как закалялась сталь" Николая Островского и "Молодая гвардия" Александра Фадеева.

Как украинцы противостоят российской пропаганде

Ранее издание The Guardian писало, что в Украине сейчас работает один из самых опасных книжных клубов в мире, который организуют украинские дети, находящиеся на оккупированных россиянами территориях. Таким образом они пытаются оказать сопротивление российской пропаганде.

Отмечается, что в этом клубе собирается не более трех человек из-за риска быть разоблаченными. Там они читают и обсуждают украинскую литературу, которую оккупанты запретили.

По словам одной школьницы, в ее городе из нескольких библиотек захватчики вывезли украинские книги и уничтожили их, поэтому найти книгу на родном языке является непростой задачей.

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