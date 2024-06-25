Такое решение было принято после ударов РФ по крупнейшей типографии Украины в Харькове.

Соединенные Штаты Америки профинансируют печать более трех миллионов учебников для украинских учеников в следующем учебном году из-за уничтожения россиянами украинских типографий. Об этом заявили в интервью CNN высокопоставленные чиновники американской администрации.

"Нанося удары по украинским типографиям, Россия пытается сорвать производство украинских учебников и обучение украинских детей. Мы не позволим России достичь успеха. Именно поэтому мы оказываем помощь для печати более трех миллионов учебников для украинских учеников начальных классов накануне этого учебного года. Наше послание четкое: мы будем продолжать стоять с украинским народом, который защищается от варварской агрессивной войны России", - заверил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В CNN напомнили, что финансирование в размере около 8 миллионов долларов на печать учебников проводится тогда, когда администрация Байдена усилила свою политику, пытаясь помочь Украине бороться против РФ.

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"Администрация изменила свою политику, позволив использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории, где российские войска осуществляют трансграничные нападения на Украину - это изменение было впервые публично признано в конце мая, когда Украина пыталась отбросить российское продвижение к северо-восточному городу Харькову", - говорится в материале.

Кроме того, администрация предоставляет приоритет критически важным возможностям противовоздушной обороны для Украины перед другими странами.

"Это все сочетается с точки зрения помощи украинским военным в защите своего неба, а также помощи в обеспечении того, чтобы Украина могла обучать своих студентов и детей. Недостаточно просто поддерживать их военных. Конечно, мы это делаем. Но мы также признаем, что Россия пытается сделать что-то шире, а именно - нацелиться на украинскую культуру, историю и идентичность, и мы должны реагировать и на это", - подчеркнул высокопоставленный чиновник администрации.

Чиновники добавили, что 3,2 миллиона учебников будут изготовлены на других украинских типографиях до начала учебного года. Они будут распределены "в примерно 12 700 школ по всей Украине".

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова отреагировала на такое решение США и назвала его "чрезвычайно своевременным и очень ценным для народа Украины".

"Особенно важно, что финансирование будет предоставлено украинским типографиям. Это еще одна инвестиция в наше будущее, в нашу борьбу за справедливость и человечность. Как и столь необходимая поддержка в области обороны и вооружений, это еще один признак крепкой стратегической дружбы между нашими странами. Как сказал президент Зеленский: "Партнерство между Украиной и США является прочным и непоколебимым", - подытожила она сказала для CNN.

Удар по типографии в Харькове - что известно

В конце мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по крупнейшей украинской типографии "Фактор-Друк". По оценкам США, Украине понадобится от шести до восьми месяцев, чтобы восстановить предприятие.

Позже стало известно, что в результате удара погибли семь работников типографии. Перечень погибших обнародовали в День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, 25 мая.

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