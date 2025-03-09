Из-за недружественного поведения США в отношении Украины компания Starlink и без того рискует потерять потенциально прибыльный контракт с правительством Италии.

Украина и в дальнейшем будет получать услуги спутниковой связи Starlink. Намерений ее выключать нет. Об этом в соцсети Х сообщил владелец компании Илон Маск.

"Чтобы быть максимально понятным: независимо от того, насколько я не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы", - написал он.

По словам Маска, его предыдущий комментарий о том, что без "Старлинков" украинская оборона посыплется, был просто констатацией факта, а не угрозой.

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"Мы бы никогда не сделали такого и не использовали бы это как разменную монету", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что слухи о возможном блокировании работы Starlink в Украине уже ударили по репутации компании. Это может навредить крупному контракту, который Starlink хочет заключить с правительством Италии.

Как пишет Financial Times, Илон Маск попросил о встрече с президентом Италии Серхио Маттареллой на фоне растущих сомнений в Риме относительно потенциальной сделки на 1,5 миллиарда долларов со Starlink.

Итальянское правительство уже длительное время ведет переговоры со Starlink относительно потенциальной пятилетней сделки о безопасной военной связи для итальянских дипломатов, военных и других итальянских государственных служащих, работающих за рубежом.

Однако соглашение теперь выглядит потенциальной жертвой политики новой администрации США, которая остановила военную помощь Украине, нарушив ранее взятые американцами обязательства, пишет FT. К тому же Маск лично неоднократно призывал к выходу США из НАТО.

Скандал вокруг Starlink в Украине

Как писал УНИАН, еще в конце февраля в западных СМИ поползли слухи о том, что США могут отключить Украине "Старлинк", чтобы склонить Киев к подписанию кабального соглашения об украинских полезных ископаемых. Сам Илон Маск и пресс-служба компании Starlink отрицали такие намерения.

Но сегодня Маск опубликовал твит, который был расценен как угроза отключить Украине спутниковую связь.

"Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее отключил. Меня тошнит от лет бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир немедленно", - написал Маск в соцсети.

Это вызвало новый международный скандал с участием американских и польских официальных лиц.

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