Массовые протесты в Польше были в Варшаве, узнали журналисты.

В субботу, 6 ноября, тысячи жителей около 70 польских городов вышли на протесты против строгих ограничений абортов в память о беременной женщине, умершей вследствие септического шока.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что самая массовая акция состоялась в Варшаве, где десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали: "Ни одной больше" и требовали от властей смягчить законодательство, касающееся сферы абортов.

По словам адвоката семьи умершей Иоланты Будзовской, именно строгие ограничения в отношении абортов в Польше стали причиной смерти Изабеллы.

30-летняя женщина попала в больницу на 22-й неделе беременности после преждевременного отхода околоплодных вод в конце сентября. По словам Будзовской, "врачи ждали смерть плода" вместо экстренного прерывания беременности, что могло спасти жизнь женщины. В результате септического шока женщина умерла.

По словам адвоката, Изабелла стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране. В умершей остались 9-летний ребенок и муж.

После смерти Изабеллы в больнице в Пщине отстранили двух врачей, а прокуратура города начала расследование. Польские власти отвергают обвинения в смерти женщины из-за законодательных ограничений в отношении абортов.

Читайте такжеПремьер Польши высказался о протестах женщин из-за запрета абортовРанее сообщалось, что в январе 2021 года вступил в силу почти полный запрет на аборты в Польше. Согласно решению Конституционного суда, которое повлекло массовые уличные протесты по всей стране, прерывание беременности из-за патологии плода является незаконным.

Аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста, или при условии опасности для жизни или здоровья матери. Жесткие ограничения абортов поддерживает руководство правящей партии "Право и справедливость" и католическая церковь Польши.

Ежегодно в Польше делают до 2 тыс. легальных абортов. Однако, по оценкам организаций по защите прав женщин, около 200 тыс. польских женщин ежегодно делают незаконные аборты или едут делать эту операцию в другие страны. Правозащитники опасаются, что это количество и в дальнейшем будет расти из-за ужесточения законодательства.

Автор: Екатерина Жирий