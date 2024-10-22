'Невоспитанные собаки, выпестованные США': сестра Ким Чен Ына набросилась на Украину

Ким Ё Чжон обвинила Южную Корею и Украину в провокациях в отношении ядерных стран.

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ина, заявила, что Южная Корея и Украина "одинаковые, как две капли воды". Она назвала оба государства "невоспитанными собаками, выпестованными США", пишет KCNA.

Ким Ё Чжон обвинила Южную Корею и Украину в провоцировании ядерных стран, что может иметь "огромные и фатальные последствия".

"Если вы посмотрите на то, что они делают, то Сеул и Киев очень похожи, будто они ходят в разных местах, умоляя о помощи и безрассудно выбрасывают бессмысленные глупости против ядерных стран... Следует сказать, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выпестованных в Соединенных Штатах", - заявила сестра Кима.

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Война в Украине - роль КНДР

КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих. Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Сообщение о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, снова активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.

Зато Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины относительно отправки своих солдат для участия в войне на стороне России, назвав это "безосновательными слухами".

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