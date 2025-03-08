'Нет противоречий': Трамп опроверг скандал между Рубио и Маском

Американский президент уверяет, что оба хорошо ладят и не спорят по рабочим вопросам.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что государственный секретарь Марко Рубио и миллиардер Илон Маск поскандалили в Белом доме в его присутствии, обсуждая подход к сокращению работников.

"Не было никакой стычки, я был там... Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба прекрасно работают. У них нет никаких противоречий", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Associated Press.

Стычка Рубио и Трампа - что известно

Как сообщал УНИАН, американские СМИ пишут, что в четверг в Белом доме прошла "взрывная" встреча правительства Дональда Трампа. Госсекретарь Марко Рубио, вступил в перепалку с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению работников.

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По информации NYT, в начале конфликта Маск упрекнул Рубио в том, что тот "никого не уволил" среди своих подчиненных. В ответ госсекретарь обвинил предпринимателя во лжи, отметив, что уже сократил 1 500 сотрудников Госдепартамента. Однако Маск не отступил и саркастически сказал, что Рубио "хорош на телевидении", намекая на его неспособность к реальным управленческим решениям.

Весь этот диалог происходил на глазах у президента США Дональда Трампа, который наблюдал за происходящим, сидя, откинувшись на спинку стула, с руками, скрещенными на груди, пишет NYT.

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