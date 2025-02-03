Веселовский подчеркнул, что единственным серьезным рычагом влияния на Российскую Федерацию сейчас являются Вооруженные силы Украины.

На сегодня нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин услышал какие-то угрозы США, которые напугали его и он останавливает агрессию против Украины. Об этом сказал украинский дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Киев24, комментируя вопрос возможного начала мирных переговоров в ближайшие месяцы.

"Перед переговорами надо, чтобы агрессор, который зашел на нашу землю, перестал стрелять. Если так, то мы должны видеть какие-то признаки того, что Путин на это согласен. Мы не видим таких признаков. Мы видим, что количество и качество вооружения, которое действует на территории Украины против Украины с российской стороны, растет. Мы видим, что их КАБы летят, видим, что наши города ежедневно подвергаются страшным нападениям, в которых гибнут десятки, сотни людей. Мы тоже самое (активные боевые действия - УНИАН) видим под Покровском, под Купянском. То есть ни одного признака того, что Путин услышал что-то, какие-то угрозы, какие-то намеки, какие-то прямые призывы от американской стороны и их испугался и перестал воевать, нет", - отметил Веселовский.

Более того, заявил он, в администрации США начали менять нарративы по Украине. И это он считает худшим в нынешней ситуации.

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"Кит Келлог обещал приехать к нам в Украину в первые же дни после утверждения президента Трампа. Этого не произошло. Затем после инаугурации Трампа. Этого тоже не произошло. А приедет он в ближайшее время или не приедет, мы этого тоже не знаем... Но другое грешнее - это то, что у представителя Келлога меняются нарративы. Он почему-то вдруг начинает говорить о выборах в Украине. Разве это его дело? Разве это элемент, который должен согласовать условия перемирия и войны России против Украины? Конечно, нет", - подчеркнул Веселовский.

Дипломат отметил, что в каждой стране есть свое внутреннее законодательство и она должна этому законодательству следовать. Если она не будет следовать, то это будет государственный переворот. Он сказал:

"Если мы будем проводить выборы сейчас, до окончания военного положения, и до окончания 6 месяцев после него, то это будет государственный переворот, это будет нарушение Конституции Украины".

Веселовский подчеркнул, что единственным серьезным рычагом влияния на Российскую Федерацию сейчас являются Вооруженные силы Украины, которые сдерживают и не позволяют ей продвигаться, наносят ей колоссальные потери, которые в конце концов должны сказаться не только на боевом духе оккупантов, но и на продвижении врага.

"Поэтому нужно чтобы США регулярно, вовремя предоставляли нам надлежащее вооружение. Кроме того, нужно чтобы США увеличили санкции против РФ, возможности для этого есть. И для этого не нужно ничем рисковать. Если действительным планом является то, что объявил Трамп, а именно обвалить цены на нефть в мире и для этого добывать своей нефти как можно больше, то это правильный путь. Давайте этим заниматься... Вот это будет действенный способ. И тогда мы сможем сказать, что да, у нас есть путь к перемирию", - сказал дипломат.

По его мнению, "странную" реакцию американцев на утверждение Путина, что президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, украинская власть нелегитимна, можно объяснить незнанием украинской Конституции и желанием найти самый легкий, кратчайший способ выполнить указание Трампа "прекратить там войну". Веселовский отметил:

"Я уверен, что Американское посольство расписало все, процитировало нашу Конституцию, довело до Госдепартамента все детали. Но для того, чтобы оно прочиталось на уровне государственного секретаря, оно должно туда дойти...".

Он отметил, что Украине сейчас надо вести по этому вопросу активную дипломатическую работу.

"Мы должны работать не только в Вашингтоне, но и надо, что это, что мы говорим, повторили им из Токио, из Берлина, из Парижа, из Лондона и т.д. Чтобы хор правильных мыслей окружал Вашингтон. Мы для них маленькое третьестепенное государство. И второй неприятный момент - в Вашингтоне, возможно, не хотят сотрудничать с Президентом Зеленским. Не знаю почему это, возможно, за какие-то неприятности, которые произошли в 2019 году, когда Зеленский не пошел на прямое требование президента Трампа. Возможно, еще что-то. Но судя по всему, у них появились мысли о том, что возможно будет кто-то новый, с которым будет совсем легко. Я тоже этого не исключаю", - говорит Веселовский.

Дипломат отметил, что с РФ американцам "говорить трудно, сломать ее проблемно и для этого надо вкладываться, надо что-то терять самим", поэтому пробуют влиять на Украину.

"Вот президент Панамы сказал, что не будет слушать требования американских партнеров по Панамскому каналу. Проходит 5 дней, приезжает туда госсекретарь США Марко Рубио и на испанском, родном для него языке, с президентом Панамы разговаривает, после чего президент Панамы выходит и говорит, что "да, очень много правильных требований наши американские друзья говорят, будем их делать". Вот этого хотят сейчас от Украины, потому что это самый простой путь. Мы должны это осознать", - пояснил Веселовский.

Возможность переговоров Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры по войне в Украине и с Москвой, и с Киевом.

Как пишет CNN, Трамп сказал, что у его администрации запланированы "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами".

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным". Он считает также, что на переговорах об окончании войны в Украине должны присутствовать не только США, украинцы и россияне, но и представители Европейского Союза.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что отложенные президентские и парламентские выборы в Украине должны быть проведены до конца года. На это отреагировали уже в Офисе президент Украины. Так, советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал этот план провальным.

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