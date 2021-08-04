По информации местных СМИ, однажды зимой очевидцы видели, как мужчина чистил танком снег.

В Германии пенсионера признали виновным в незаконном хранении оружия после того, как выяснилось, что он владеет обширным арсеналом, в том числе танком.

84-летнего обвиняемого приговорили к 14 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 250 000 евро, пишет BBC.

Правоохранители обнаружили танк "Пантера" и другую военную технику времен Второй мировой войны в доме мужчины в Хайкендорфе в 2015 году. Потребовалось около 20 военнослужащих и почти девять часов работы, чтобы вынести боевую машину, оказавшуюся без гусениц.

Теперь суд постановил, что пенсионер должен продать или подарить танк, а также зенитную пушку музею или коллекционеру в течение следующих двух лет. По словам адвоката, в приобретении танка уже заинтересован музей США.

Читайте такжеВ Польше пьяный мужчина украл танк Т-55 и поехал кататься по улицамМестные СМИ также писали, что однажды зимой очевидцы видели, как пенсионер использовал танк в качестве снегоочистительной машины.

Танк "Пантера"

Немецкий танк "Пантера" был разработан фирмой MAN в 1941-1942 годах как ответ на появление на фронтах советского танка Т-34. В советских документах "Пантера" по своим боевым и техническим данным относилась к тяжелым танкам. 75-мм пушка "Пантеры" по бронебойному действию превосходила основное вооружение танка "Тигр".

Впервые в бою применялся в битве на Курской дуге. Впоследствии эти танки активно использовались вермахтом и войсками СС на всех европейских театрах военных действий.

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Автор: Катерина Комолова