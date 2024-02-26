Петр Павел считает, что Путин после переизбрания попытается достичь своих целей.

Война в Украине не закончится в обозримом будущем. Ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей.

"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано", – цитирует президента Чехии Петра Павела Czech Radio.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин после переизбрания попытается достичь своих целей хотя бы частично. Речь идет о полном контроле над оккупированными регионами, "особенно над Донбассом".

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Президент Чехии считает, что взаимная усталость от войны, вероятно, приведет к переговорам между Украиной и Россией. В то же время Киев заявлял, что не сядет за стол переговоров с Москвой, потому что РФ не выполнила требование о выводе войск из украинских территорий.

Война в Украине - прогнозы

В августе 2023 года вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к тому, что война продлится долго, и не закончится следующей весной.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что война с Россией не продлится слишком долго, потому что российские захватчики физически этого не потянут.

В свою очеередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин проиграет в долгой войне.

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