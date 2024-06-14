Понтифик встретился с выдающимися юмористами западного мира и изложил им свою точку зрения на юмор.

Шутить в отношении Бога нормально. Если шутка не является оскорбительной, это не богохульство. Об этом заявил Папа Римский Франциск в пятницу на специальной аудиенции с участием около 100 комиков, актеров и писателей со всего мира, пишет Reuters.

"Можем ли мы также смеяться над Богом? Конечно, это не богохульство, мы можем, так же как мы играем и шутим над людьми, которых мы любим. Юмор не оскорбляет и не унижает людей за их недостатки", - сказал Франциск.

Как отмечает Reuters, Понтифик сделал это замечание после того, как попал под критику и извинился за недавнее использование оскорбительных слов в отношении геев.

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"То, что я сейчас говорю, не является ересью: когда вам удается вытянуть сознательную улыбку из уст хотя бы одного зрителя, вы также заставляете Бога улыбаться", - сказал Франциск.

Другие недавние заявления Папы Франциска

Как писал УНИАН, недавно Папа Римский призвал все воюющие страны остановить боевые действия. По его словам, стороны конфликта должны договориться о мире, ведь "мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война".

Также мы рассказывали, что Ватикан обнародовал новый документ, освещающий отношение римской церкви к операциям по смене пола и суррогатному материнству. В документе смена пола названа оскорблением человеческого достоинства. Также там сказано, что пол, данный при рождении, является "неотъемлемым даром" от Бога, и любые попытки изменить его могут подвергнуть риску достоинство человека.

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