Новые санкции станут первым шагом нового руководства США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.

В США готовятся отреагировать на отравление и заключение российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, в ближайшие недели власти США будут координировать развертывание санкций с европейскими союзниками, передает Европейская правда.

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Отмечается, что пакет санкций в ответ на отравление Навального подготовила еще администрация экс-президента Дональда Трампа. Однако команда национальной безопасности Байдена хочет сформировать собственный курс.

Чиновник администрации Байдена отказался называть Politico какие-либо конкретные детали по санкциям, но отметил, что "мы рассматриваем доступные варианты".

"Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека", - добавил чиновник.

Отмечается, что новые санкции станут первым шагом нового руководства США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: УНИАН