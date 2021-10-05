Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО приложить больше усилий.

Украина станет членом Североатлантического альянса, как и Грузия. Правда, это не произойдет в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

Столтенберг заверил, что и Украина, и Грузия станут частью Альянса.

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся", - заявил генсек НАТО.

Читайте такжеУ Орбана угрожают и дальше мешать вступлению Украины в НАТОПо его словам, членам НАТО необходимо наращивать усилия и сделать еще больше для стран, которые стремятся вступить в Альянс.

"Мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить", - подытожил Столтенберг.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но политическое решение должен принять Альянс.

Автор: Анастасия Горбачева