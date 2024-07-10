Как считает генеральный секретарь Альянса, после войны членство Украины в НАТО будет лучшей гарантией, что война действительно прекратилась.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг намекнул, что членству Украины в Альянсе должно предшествовать прекращение войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время выступления на Публичном форуме НАТО в рамках саммита Альянса в Вашингтоне.

Генеральный секретарь сказал, что не может назвать дату, когда Украина получит членство в НАТО, но это произойдет тогда, когда появится консенсус среди членов НАТО относительно вступления Украины и будет оформлено соответствующее приглашение о присоединении.

"Но я могу сказать, что когда прекратятся боевые действия в Украине, мы должны убедиться, что это действительно окончание", - сказал Столтенберг.

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По его словам, все время до этого наблюдалась тенденция повторения агрессии.

В частности, когда сначала Россия аннексировала Крым, в НАТО сказали, что это было неприемлемо, но Россия через некоторое время начала войну на востоке Донбасса. Затем была согласована первая Минская договоренность с делимитацией линии прекращения огня, которая была нарушена, потому что Россия отодвинула линию фронта дальше на запад в 2014 году. После было согласовано второе Минское соглашение, но Россия выжидала семь лет, чтобы перейти к полномасштабному вторжению в 2022 году.

"Мы увидели тенденцию, когда они (россияне - УНИАН) захватывали части Украины. Поэтому, если теперь будет новый режим прекращения огня, новая договоренность - тогда мы должны быть на 100% уверены, что на этом это заканчивается", - сказал Столтенберг.

В этой связи, он сказал, что когда боевые действия прекратятся, надо обеспечить, чтобы Украина имела способности сдерживать будущую агрессию России и Украине нужны гарантии безопасности.

Такой лучшей гарантией безопасности он считает статью 5 Вашингтонского договора об учреждении НАТО, в которой сказано, что нападение на одного союзника будет означать нападение на весь Альянс.

Поэтому, как считает генеральный секретарь Альянса, после войны членство Украины в НАТО будет лучшей гарантией, что война действительно прекратилась.

"Конечно, лучшей гарантией безопасности будет статья 5 (Вашингтонского договора - УНИАН). По этой причине, я верю, способ, чтобы убедиться, что (боевые действия) прекращены - на самом деле будет заключаться в членстве в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Украина станет членом Альянса, но рано говорить, когда это произойдет.

"Я ожидаю, что союзники согласуют существенный пакет, который будет состоять из пяти элементов", - сказал он.

В частности, один из этих элементов - это командная структура НАТО с целью предоставления помощи по безопасности и обеспечения военной подготовки для Украины.

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