Для приглашения Киева к членству в НАТО надо получить консенсус среди всех стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Украина станет членом Альянса, но рано говорить, когда это произойдет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал журналистам на брифинге в Вашингтоне на саммите Альянса, который проходит по случаю 75-й годовщины основания организации.

"Я ожидаю, что союзники согласуют существенный пакет, который будет состоять из пяти элементов", - сказал Столтенберг.

В частности, один из этих элементов - это командная структура НАТО с целью предоставления помощи по безопасности и обеспечения военной подготовки для Украины.

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Также - это долгосрочное обязательство для продолжения постоянной поддержки Украины.

Кроме того, как сказал генеральный секретарь Альянса, речь идет о новых объявлениях о предоставлении немедленной поддержки, в том числе по средствам противовоздушной обороны.

Также речь идет о новых двусторонних соглашениях по безопасности, которые с Украиной будут заключать отдельные союзники НАТО.

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Вместе с тем, в НАТО намерены усилить усилия по приведению Вооруженных сил Украины к полной совместимости с армиями Альянса - в том числе благодаря работе нового центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению в Польше.

"Вместе все эти пять элементов представляют собой прочный мост для обретения членства Украины в Альянсе, и я уверен, что союзники повторят обязательства, что Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время, он ожидает, что союзники на саммите согласуют "сильное сообщение" о членстве Украины.

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"Я воздержусь от комментирования по этому поводу, пока у нас не будет согласовано заявление. Переговоры ведутся прямо сейчас. Я уверен, что мы согласуем заявление позже сегодня", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что для приглашения Украины к членству надо получить в НАТО консенсус, но пока рано говорить, когда именно Украина станет членом. Он добавил, что в Альянсе работают совместно с Украиной для все большего ее приближения к членству в НАТО.

Отдельно он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в апреле обратился к НАТО по усилению возможностей ПВО Украины.

"Мы пообещали упорно работать по этому поводу. И союзники работают настойчиво ... Теперь у нас со вчерашнего дня есть объявление от президента Байдена и нескольких других союзников, что они смогут доставить пять новых передовых стратегических систем противовоздушной обороны", - сказал Столтенберг.

В частности, эти пять систем ПВО должны доставить США, Италия, Румыния, Нидерланды и Германия. Речь идет о системах Patriot и SAMP/T. Также Украина получит больше тактических систем ПВО, в том числе NASAMS.

Путь Украины в НАТО - последние новости

В проекте коммюнике НАТО по итогам саммита в Вашингтоне путь Украины в Альянс назвали необратимым. Об этом сообщило CNN. В то же время, по данным издания, документ еще может измениться, прежде чем получит окончательную версию.

Как известно, США и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО прямо сейчас.

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