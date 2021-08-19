По словам президента Турции, Анкара приветствует "умеренные" заявления лидеров "Талибана".

Турция готова к сотрудничеству с захватившими власть в Афганистане боевиками движения "Талибан" "ради мира в этой стране".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 18 августа, сообщает Anadolu.

"Турция готова ко всем видам сотрудничества для сохранения мира в Афганистане, благополучия наших граждан в этой стране, а также защиты интересов Турции", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция приветствует "умеренные" заявления лидеров "Талибана".

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Эрдоган добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит новое правительство Кабула на международной арене.

"Независимо от того, кто находится в администрации, поддержка Афганистана в хорошие и плохие времена является требованием братских отношений", - подчеркнул президент Турции.

По данным Reuters, Турция, будучи членом НАТО и имея сотни своих военных в Афганистане, предлагала США оставить свои силы для обеспечения безопасности аэропорта Кабула и его управления после выведения других сил НАТО. Но несмотря на то, что от этих планов отказались из-за хаоса в Кабуле, Анкара все еще предлагает талибам оказать помощь в аэропорту.

"Поскольку Талибан контролирует Афганистан, перед нами предстала новая картина. Теперь мы строим наши планы в соответствии с новыми реалиями и продолжаем переговоры", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что до выходных планирует обсудить ситуацию в Афганистане с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан.

18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Автор: Александр Топчий