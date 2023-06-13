Обсуждения сосредоточены на увеличении поставок снарядов, средств ПВО и высокоточных боеприпасов для дальнобойных ударов.

Министры обороны стран НАТО встречаются с главами крупнейших компаний-производителей оружия, чтобы решить проблему истощения запасов артиллерийских снарядов.

Как пишет Reuters, отсутствие единых стандартов среди производителей затрудняет поставки боеприпасов. Цель встречи - усовершенствовать процесс стандартизации НАТО, чтобы обеспечить бесперебойность поставок и предотвратить задержки и дефицит в будущем.

Среди участников - BAE Systems, Baykar, General Dynamics, KNDS, Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo и Northrop Grumman. Обсуждения сосредоточены на увеличении поставок снарядов, средств ПВО и высокоточных боеприпасов для дальнобойных ударов.

НАТО установила стандарты для боеприпасов стрелкового оружия, но стандартизация артиллерийских снарядов - более сложная задача. Цель состоит в том, чтобы производить снаряды, которыми могут пользоваться несколько стран, генерируя значительные заказы по мере продолжения конфликта. Стандартизация будет полезна для 120-мм танковых снарядов, что обеспечит взаимодействие между различными моделями танков.

Однако этот шаг может встретить сопротивление со стороны производителей боеприпасов, которым выгодно отсутствие взаимозаменяемости, что позволяет им доминировать на национальных рынках.

Артиллерийские снаряды для Украины

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности.

Южная Корея достигла с Вашингтоном конфиденциальной договоренности по поводу передачи Украине артиллерийских снарядов и поставила крупную партию на сотни тысяч боеприпасов.