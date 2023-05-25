Речь идет о конфиденциальной договоренности с США.

Южная Корея достигла с Вашингтоном конфиденциальной договоренности по поводу передачи Украине артиллерийских снарядов и поставила крупную партию на сотни тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает американский ежедневник The Wall Street Journal, ссылаясь на данные своих источников. СМИ уточняют, что к "общему знаменателю" в этом вопросе стороны пришли после более, чем года дискуссий на этот счет. Это случилось благодаря визиту президента страны Юн Сок Йоля (в апреле он приехал в Вашингтон ради встречи с американским лидером Джо Байденом).

В частности, в 2022 году США призывали Южную Корею поставить Киеву боеприпасы, однако тогда в Сеуле довольно "прохладно" отнеслись к подобной инициативе.

Видео дня

Теперь настроения на этот счет изменились. Ранее советник Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тэ Ён в рамках своего выступления перед парламентом уточнил, что официальные лица не исключают отправки снарядов ВСУ, однако подчеркнул, что страна не планирует отправлять их напрямую или же транзитом из Польши. В то же время о сотрудничество с США он не упомянул.

Со своей стороны представитель Минобороны Чон Ха-Кью 18 мая заявил, что Южная Корея вела с Пентагоном переговоры об экспорте боеприпасов, однако какие-либо детали отказался озвучивать.

Отметим, что ранее Южная Корея (один из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов) официально отказалась помогать Киеву летальным оружием.

Южная Корея способна усилить ВСУ не только боеприпасами

Напомним, что ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Южная Корея могла бы помочь Украине не только за счет мощного производства и экспорта артиллерийских снарядов.

Ранее страна также использовала определенные типы постсоветского вооружения, поэтому она может поставить в Украину танки Т-80, БТР и БМП, если отойдет от своего принципа и согласиться на экспорт наступательной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: