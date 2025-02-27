Генсек заявил, что "США и НАТО становятся сильнее".

НАТО готовит миллиарды долларов помощи Украине и взносы в гарантии безопасности. Об этом сообщил генсек Марк Рютте по результатам разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Замечательно пообщаться с Дональдом Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро движутся к увеличению инвестиций в оборону. Объявлено о значительном увеличении, а также другое. Украине Альянс готовит еще миллиарды помощи и взносы гарантии на безопасности", - написал он в соцсети X.

Помощь для Украины - последние новости

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала представление о его масштабах, сообщив, что эта сумма может составлять около 700 миллиардов евро.

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"Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе", - сказала Бербок в кулуарах мюнхенской встречи.

Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет общего долга стран-членов ЕС, механизма, опробованного во время пандемии коронавируса.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что оборонная помощь не остановлена, но нового ничего нам не объявляют о передаче.

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