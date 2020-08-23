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В НАТО отреагировали на слова Лукашенко о "концентрации сил Альянса" у границ Беларуси

17:25, 23 августа 2020
Мир
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В НАТО прокомментировали слова Лукашенко / REUTERS

В НАТО опровергли утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о концентрации сил Альянса у границ страны, а именно в Польше и Литве.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала утверждения Лукашенко безосновательными, сообщает агентство Анадолу.

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Она подчеркнула, что Альянс не представляет угрозы ни для одной страны, в том числе Беларуси.

"В этом регионе не фиксируется наращивание сил Альянса. Наша позиция вполне оборонительная. Мы стремимся лишь предупреждать вероятные вызовы относительно национальной безопасности союзников", - сказала Лунгенску.

Она призвала руководство Беларуси уважать основополагающие права человека.

Протесты в Беларуси и реакция Лукашенко

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.
  • Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
  • 22 августа Лукашенко заявил о приведении основных частей Вооруженных сил в полную боевую готовность и переброску их к западным границам. Он отметил, что «мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

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Автор: Виктория Токарева

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