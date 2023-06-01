Для этого Альянс применит специальную систему наблюдения.

НАТО будет контролировать небо над Молдовой во время визита европейских лидеров в страну. Как сообщает в своем материале Reuters, более 40 западных чиновников примут участие в этом съезде.

Миссия будет осуществляться системой наблюдения альянса с бортовыми системы предупреждения и контроля (AWACS). Согласно информации в соответствующем заявлении НАТО, она будет работать над местом проведения саммита до пятницы.

"AWACS НАТО может обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники на расстоянии сотен километров, что делает их важным средством раннего предупреждения", — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

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Представители 27 государств-членов ЕС и 20 других стран Европы состоится в Замке Мими, Булбоака, что неподалеку от Украины. Расстояние до границы составляет всего 20 километров.

"Присутствие этих лидеров в нашей стране является четким сигналом того, что Молдова не одинока, а также наша соседка Украина, которая в течение года и трех месяцев противостоит варварскому вторжению России", — заявила президент Майя Санду.

Основное внимание встречи будет сосредоточено Украине, ведь, как отмечает Reuters, Киев готовится к контрнаступлению с использованием недавно приобретенного западного оружия. Однако соответствующую поддержку окажут и Молдове.

Источник также добавляет, что на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча европейских лидеров на саммите в Молдове: что известно

На минувших выходных стало известно, что Молдова отменит поезда из Европы и международные рейсы из-за проведения саммита в стране. Влет в страну возможен только для бортов официальных лиц – остальным вход в воздушное пространство запрещен.

Также Молдова в период с 25 мая по 2 июня проводит международные учения по противовоздушной обороне. В том числе для обеспечения безопасности визита иностранных чиновников.

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