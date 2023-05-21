Президент страны Майя Санду назвала крайним сроком вступления страны в ЕС 2030 год.

В столице Молдовы Кишиневе проходит проевропейский митинг в поддержку вступления страны в Евросоюз. Он был организован в преддверии прибытия в Молдову десятков европейских лидеров на саммит Европейского политического сообщества 1 июня.

Как сообщает Радио Свобода Молдова, инициатором мероприятия выступила президент страны Майя Санду. На митинге также выступила председатель Европарламента Роберта Метсола.

В своем выступлении президент Санду заявила, что молдаване хотят в Евросоюз, и назвала крайним сроком вступления – 2030 год.

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"Мы пришли сказать прямо: молдаване — европейцы, место Молдовы — в ЕС", - сказала Санду.

Также несколько раз Санду упоминала войну в Украине, подтверждая свою поддержку украинцев, даже если Молдова, по ее словам, не может внести большой вклад в оборону соседней страны.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила поддержку Молдове, заявив, что в ЕС ждут Молдову "с открытыми сердцами и объятиями". Однако Метсола не назвала никаких сроков интеграции Молдовы в ЕС.

В то же время в нескольких городах Молдовы оппозиционная партия "Шор", считающаяся пророссийской, организовала митинги для организации референдума о направлении внешней политики Молдовы.

Молдова и ЕС

Молдова в марте 2022 года подала заявку на вступление в Евросоюз. Тогда президент страны Майя Санду объявила, что страна определит время выхода из СНГ, когда Молдова добется прогресса в евроинтеграции.

Сейчас Молдова все еще остается членом СНГ, но в апреле начала денонсацию некоторых договоров в рамках этой организации.

В недавнем интервью Санду заявила, что Молдова больше не будет принимать саммиты СНГ и настроена на выход из организации, поскольку РФ презирает интересы официального Кишинева.

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