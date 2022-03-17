Эмиля Чечко использовали пропагандистские ресурсы как источник информации о якобы имевших место зверствах польских военных против мигрантов, пришедших из Беларуси.

В Беларуси обнаружили повешенным сбежавшего польского военнослужащего Эмиля Чечко, давшего белорусским пропагандистам интервью о якобы зверствах против мигрантов в Польше.

Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", - отметили в СК.

Сбежавший польский военный Эмиль Чечко: что о чем известно

Эмиль Чечко был польским военнослужащим и в декабре 2021 года бежал в Белорусь, где попросил об убежище.

Ранее стало известно, что Чечко были проблемы с законом в Польше. Он был признан судом первой инстанции виновным в избиении и пытках своей матери.

Кроме того, по информации СМИ, польские военные предполагают, что Чечко мог некоторое время шпионить в пользу Минска.

После приезда в Беларусь Чечко давал интервью пропагандистским медиа. Он заявлял, что польских военных заставляют патрулировать границу в состоянии алкогольного опьянения и они устраивают казни мигрантов.

Кроме того, на отдельной пресс-конференции Чечко рассказывал, что был свидетелем массовых расстрелов на польско-белорусской границе.

Эмиль Чечко уверял, что польские пограничники убили человека на его глазах. Он рассказал и о якобы проведении массовых расстрелов мигрантов польскими пограничниками, существовании соответствующих массовых захоронений.

Также он заявлял, что именно бесчинства польской власти сподвигли его покинуть страну. Помимо этого, он выступил с обвинениями против польской власти.

Себя он на пресс-конференции также назвал убийцей и признался в убийствах.

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