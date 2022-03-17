В Беларуси обнаружили повешенным сбежавшего польского военнослужащего Эмиля Чечко, давшего белорусским пропагандистам интервью о якобы зверствах против мигрантов в Польше.
Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", - отметили в СК.
Сбежавший польский военный Эмиль Чечко: что о чем известно
Эмиль Чечко был польским военнослужащим и в декабре 2021 года бежал в Белорусь, где попросил об убежище.
Ранее стало известно, что Чечко были проблемы с законом в Польше. Он был признан судом первой инстанции виновным в избиении и пытках своей матери.
Кроме того, по информации СМИ, польские военные предполагают, что Чечко мог некоторое время шпионить в пользу Минска.
После приезда в Беларусь Чечко давал интервью пропагандистским медиа. Он заявлял, что польских военных заставляют патрулировать границу в состоянии алкогольного опьянения и они устраивают казни мигрантов.
Кроме того, на отдельной пресс-конференции Чечко рассказывал, что был свидетелем массовых расстрелов на польско-белорусской границе.
Эмиль Чечко уверял, что польские пограничники убили человека на его глазах. Он рассказал и о якобы проведении массовых расстрелов мигрантов польскими пограничниками, существовании соответствующих массовых захоронений.
Также он заявлял, что именно бесчинства польской власти сподвигли его покинуть страну. Помимо этого, он выступил с обвинениями против польской власти.
Себя он на пресс-конференции также назвал убийцей и признался в убийствах.