Спустя 2 месяца пребывания в Беларуси Чечко решил рассказать "детали" об "истреблении мигрантов".

Сбежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко убеждает, что был свидетелем массовых расстрелов на польско-белорусской границе.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает государственное информагенство БелТА.

Эмиль Чечко уверял, что польские пограничники убили человека на его глазах. Он рассказал и о якобы проведении массовых расстрелов мигрантов польскими пограничниками, существовании соответствующих массовых захоронений.

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Также он заявлял, что именно бесчинства польской власти сподвигли его покинуть страну.

"Я не убегал от семьи, я убегал, чтобы рассказать о бесчинствах на территории Польши", - заявил он.

Помимо этого, он выступил с обвинениями против польской власти.

"Президент Дуда и премьер-министр Моравецкий, думаю, знали, что происходит на границе. И если знали и не реагировали, кто они, как не убийцы", - сказал Чечко.

Себя он на пресс-конференции также назвал убийцей и признался в убийствах.

С соответствующими признаниями и детальными рассказами о якобы массовых расстрелах мигрантов Чечко выступил в четверг, 10 февраля, в центре "Системная правозащита" провластного белорусского активиста Дмитрия Белякова. Ранее о сотрудничестве с этим центром заявлял задержанным белорусскими силовиками журналист Роман Протасевич.

Сбежавший польский военный Эмиль Чечко: что о чем известно

Эмиль Чечко был польским военнослужащим и в декабре 2021 года бежал в Белорусь, где попросил об убежище.

Ранее стало известно, что Чечко были проблемы с законом в Польше. Он был признан судом первой инстанции виновным в избиении и пытках своей матери.

Кроме того, по информации СМИ, польские военные предполагают, что Чечко мог некоторое время шпионить в пользу Минска.

После приезда в Беларусь Чечко дал интервью пропагандистским медиа. Он заявлял, что польских военных заставляют патрулировать границу в состоянии алкогольного опьянения и они устраивают казни мигрантов.

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Кризис на границе с Беларусью

Как сообщал УНИАН, с конца мая 2021 года Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что белорусские силовики подвергали мигрантов пыткам, избивали, держали без еды и натравливали на них собак.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС.

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