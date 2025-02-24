Лидер Турции напомнил, что на прошлой неделе имел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир и не исключает, что это может произойти уже во время Рамадана. Об этом он сказал во время выступления (онлайн) на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием ряда иностранных лидеров.

Эрдоган в частности подтвердил от имени своей страны и народа непоколебимую поддержку украинского народа.

"С момента аннексии Крыма в 2014 году Турция твердо стоит на стороне справедливого дела Украины. И три года назад, когда начался широкомасштабный конфликт, мы четко дали понять, что мы против этой войны. Сегодня мы будем продолжать оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. И мы должны обеспечить мощную поддержку территориальной целостности, суверинитета и независимости Украины", - отметил он.

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Лидер Турции напомнил, что на прошлой неделе имел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, на которой обсудили "вклад Турции в этот критический момент". В частности, готовность Турции принять переговоры.

"Я говорю это со всей искренностью. Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир. Всего через несколько дней мы будем приветствовать святой месяц Рамадан. Надеюсь, что он принесет мир, спокойствие и благополучие всему человечеству", - отметил Эрдоган.

Война в Украине - позиция Эрдогана

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля совершил визит в Турцию. На совместной пресс-конференции, после встречи Зеленского и президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова принимать возможные переговоры между Украиной, Россией и США относительно поисков путей прекращения войны.

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