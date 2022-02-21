Санкции введены в связи с избранием в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму или за содействие в проведении этих выборов, отметил журналист.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза решили добавить еще пять человек в санкционный список, введенный в связи с нарушением суверенитета Украины.

Об этом журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили замораживание активов и запрет на въезд еще пяти людям за подрыв территориальной целостности Украины", – сообщил Йозвяк.

По его данным, эти пять человек способствовали проведению выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму или были избраны в российский парламент в 2021 году.

Напомним, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов этих лиц и запрет им на въезд в ЕС.

Каждый раз до завершения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на шесть месяцев. В санкционный список вносились коррективы: из него исключали определенных лиц из-за их смерти или дополняли новыми фамилиями. В предыдущий раз ЕС продлил на шесть месяцев соответствующие санкции – до 15 марта 2022 года. В нынешний санкционный список входят 177 человек и 48 компаний.

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