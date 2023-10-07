ХАМАС вскоре поймет, что совершил серьезную ошибку, и заплатит цену, заявил министр.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в своем обращении пригрозил террористической группировке ХАМАС после вторжения боевиков на юг страны. Об этом пишет The Times of Israel.

"Она (группировка) не различала женщин, детей и стариков, она несла вред всем. (ХАМАС) вскоре поймет, что совершил серьезную ошибку, и заплатит цену", – подчеркнул он.

Галлант также добавил, что Израиль "изменит лицо реальности в Газе на 50 лет вперед".

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Ситуация в Израиле

7 октября 2023 года представители террористической группировки ХАМАС напали на Израиль. Боевики прорывались как с воздуха, так и с земли, и с воды. Из Сектора Газа по стране выпустили около 2 тысяч ракет. В ответ на действия ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам боевиков в Секторе Газа.

Известно, что за полсуток боевых действий в Израиле погибли более 200 человек. Также стремительно растет число раненых – оно приближается к 1500 человек, 18 раненых в критическом состоянии.

Не исключено, что во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль могла погибнуть гражданка Украины. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Информацию сейчас проверяют.

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