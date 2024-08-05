Штаты вместе с союзниками пытаются надавить на исламистов, чтобы остановить эскалацию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран и "Хезболла" могут начать свою атаку уже сегодня, 5 августа.

Как пишет Axios, госсек созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками Штатов из числа стран "Группы семи" (G7). Американцы хотят попытаться хотя бы в последний момент организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" для минимизации их мести.

По словам Блинкена, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну. Хотя в Вашингтоне уверены, что Иран и "Хезболла" атакуют Израиль, Госсек не уточнял, какой именно будет эта месть, по сравнению с атакой 13 апреля. Тогда исламисты запустили почти 35 дронов и ракет, которые Тель-Авив и его союзники вместе перехватили.

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"Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, - то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а после сдержать ответ Израиля", - сказал Блинкен.

Он обратился к министрам иностранных дел стран G7 с просьбой оказать дипломатическое давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы сохранить те достигли максимальной сдержанности.

По словам одного из источников, который участвовал в этом телефонном разговоре, Блинкен выглядел разочарованным, когда информировал министров о недавних переговорах с Израилем по освобождению заложников в Секторе Газа и соглашения о прекращении огня. Госсек признался, что до убийства в Тегеране, Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".

Обострение на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран набросился на Израиль с обвинениями и заявил о "суровом наказании".

Ряд стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Канада, призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. Украина уже эвакуировала 30 своих граждан из Ливана.

СМИ писали, что Израиль готовится к многодневному обстрелу с двух направлений.

Заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер объявил, что Соединенные Штаты Америки разворачивают дополнительные военные силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о дополнительных истребителях и военных кораблях ВМС.

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