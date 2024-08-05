Столицу также посетил министр иностранных дел Иордании.

Соединенные Штаты Америки и другие страны призвали Иран смягчить реакцию на убийство политического лидера ХАМАС, однако Тегеран отверг эти обращения.

Иранские власти сказали арабским дипломатам, что им все равно, если ответ Израиля спровоцирует войну, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Так, Вашингтон просил правительства европейских и других стран-партнеров передать Тегерану сигнал об отказе от эскалации.

Они предупредили, что серьезная атака вызовет ответную реакцию, тогда как проявление сдержанности предоставит новому президенту больше шансов улучшить отношения с Западом. Также в послании говорилось о том, что Белый дом давит и на Израиль в этом вопросе.

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Вчера министр иностранных дел Иордании Айман Сафади также посетил Тегеран. Он сообщил, что страна и на этот раз будет перехватывать воздушные цели, которые будут лететь на Израиль через воздушное пространство Иордании.

В Иране уже начали расследовать смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Следствие пытается идентифицировать всех, кто "проявил халатность или сознательно сотрудничал с Израилем". Источники издания сообщают, что некоторых сотрудников служб уже допросили. Политики в Тегеране говорят, что последнее нападение разоблачило провалы в разведке иранских служб безопасности.

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