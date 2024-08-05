По информации ЦАХАЛ, Абед Аль-Зери препятствовал доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа министра экономики палестинской террористической организации ХАМАС Абеда Аль-Зери. Об этом сообщается в соцсети ЦАХАЛ.

Отмечается, что террорист препятствовал доставке гуманитарной помощи мирным жителям Газы. При этом Аль-Зери работал в отделе производства военного крыла ХАМАС.

"Он сыграл важную роль в управлении усилиями ХАМАС по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в Газу, и в управлении контролируемыми ХАМАС рынками. Кроме того, он отвечал за распределение топлива, газа и средств на террористические цели", - говорится в сообщении. Видео дня

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США заявляют о непричастности к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет продолжать добиваться прекращения огня в секторе Газа "столько, сколько нужно, чтобы достичь этого".

Как известно, недавно в столице Ирана Тегеране убили лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Вместе с лидером палестинской террористической группировки погиб один из его охранников.

Впоследствии сын Хании пообещал "бороться за свободу". По словам Абдулы Салама, его отец "стремился к единству всех палестинских группировок", и после того, как пережил четыре покушения, "Аллах даровал ему мученическую смерть, которой он всегда желал".

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