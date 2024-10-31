Выступление Фицо вызвало возмущение не только среди словацких оппозиционных политиков, но и среди депутатов Европарламента и украинских чиновников.

Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей откровенной пророссийской позицией, появился на государственном пропагандистском канале РФ – "Россия 1". Это выступление вызвало волну возмущения.

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович не подбирал слов, комментируя выступление нынешнего премьер-министра страны, пишет Politico. Он назвал Фицо "хорьком".

"Ужасный хорек-коллаборант", – написал Матович в Facebook.

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Издание отмечает, что словацкий лидер дал интервью ток-шоу "60 минут", которое ведет главная российская пропагандистка Ольга Скабеева. Ранее она называла массовые убийства украинцев в Буче, совершенные российскими оккупационными войсками, "мистификацией", устроенной Западом для создания "фейковой версии Сребреницы".

Примечательно, что в интервью телеканалу "Россия 1" Фицо обвинил Запад в "продолжении войны" из-за поддержки Украины. Западные санкции против России словацкий политик назвал неэффективными и заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Европейский Союз говорит украинцам: "Вот ваше оружие, вот ваши деньги, воюйте, только не мешайте нам, мы больше не хотим иметь ничего общего с этой войной", – выдал Фицо.

Словацкий лидер также добавил, что хотел бы посетить Москву на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 9 мая следующего года.

Заранее записанное выступление Фицо на пропагандистском канале вызвало возмущение не только среди словацких оппозиционных политиков, но и среди депутатов Европарламента и украинских чиновников, отмечает издание.

Другие заявления Фицо об Украине

Недавно Роберт Фицо заявил, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО. По его словам, идея о вступлении Украины в НАТО – "это именно та идея, которая хороша для третьей мировой войны".

В сентябре он отличился заявлением о том, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого не замечает.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим, какие есть в Украине образования, совершенно понятно, что они относятся к группам, которые сегодня запрещены и мы считаем их опасными. Хотя это геополитическое столкновение, это никого не волнует", – выдал Фицо.

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