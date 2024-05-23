Юрай Цинтула имел солидный перечень претензий к премьер-министру своей страны.

Отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставлять оружие Украине был одной из главных причин покушения на его жизнь. Как пишет Politico, об этом говорится в постановлении суда о досудебном заключении словацкого активиста Юрая Цинтулы, который стрелял в Фицо.

Согласно судебному документу, Цинтула заявил, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после изменений, введенных правительством Фицо с момента его прихода к власти в октябре прошлого года. В частности подозреваемый был недоволен роспуском Офиса специального прокурора, который занимался политическими делами и делами организованной преступности. Также стрелок жаловался на "преследованием культуры" и работников СМИ.

Кроме того, по словам Цинтулы, главным образом он хочет, чтобы "Украине была оказана военная помощь". Правительство Фицо он назвал "Иудой по отношению к Европейскому Союзу".

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После задержания Цинтула также утверждал, что не имел целью убить Роберта Фицо - только "навредить его здоровью", чтобы он не смог продолжать руководить страной и проводить политику, с которой не соглашался стрелок. Вместе с тем Цинтула признал, что Роберт Фицо может умереть, но он был готов пойти на этот риск из-за того, что происходит в Словакии.

Цинтула также сказал, что он действовал сам и никому не говорил о своих намерениях.

Как пишет Politico, Роберт Фицо занимает должность премьер-министра уже в четвертый раз. Вернувшись к власти осенью прошлого года, он выступил за пересмотр уголовного кодекса страны, смягчив наказание за коррупционные преступления и упразднив специальную прокуратуру. Этот орган рассматривал десятки дел о взяточничестве, организованной преступности и злоупотреблении властью сотрудниками полиции, судьями, олигархами и депутатами, связанными с партией Фицо "Smer".

Покушение на премьер-министра Словакии

Как писал УНИАН, Роберт Фицо был тяжело ранен во время нападения, которое произошло после заседания Кабинета министров в бывшем шахтерском городе Гандлова, примерно в двух часах езды от Братиславы. Когда Фицо приблизился к толпе зрителей, политический активист Цинтула выстрелил в него из пистолета, выпустив пять пуль и четыре раза попав в нижнюю часть живота Фицо.

Премьер-министра вертолетом доставили в больницу в соседней Банской Быстрице, где ему сделали две операции. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, и ожидается, что он выздоровеет. Сейчас Кабинет министров временно возглавляет министр обороны Роберт Калиняк, который также является вице-премьер-министром.

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