'Называйте вещи своими именами': дочь Маска прокомментировала нацистский салют отца

Вивиан является одной из шести детей, которых Маск имел с писательницей Джастин Маск. Во времена президентских выборов Трампа она намекала, что может покинуть США.

Дочь Илона Маска Вивиан Уилсон высказалась после обвинений в том, что ее отец сделал "нацистское приветствие" на митинге, посвященном инаугурации Дональда Трампа, пишет The Independent.

Вивиан Уилсон, которая официально сменила свое имя по достижении 18 лет, чтобы дистанцироваться от отца, не упомянула Маска напрямую, однако намекнула на инцидент во время митинга в Capitol One Arena.

"Давайте называть вещи своими именами. Особенно если были сделаны две пики подряд, основываясь на реакции первой пики", - завуалировано написала Вивиан, намекая, что жест ее отца был не случайностью.

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Также Уилсон отреагировала постом в Threads, комментируя предположения в соцсетях о том, что жест Маска можно объяснить его аутизмом:

"Я не знаю, почему вы все так бурно реагируете, я явно говорю только о масти карт... В конце концов, нет никаких доказательств, что я говорю не только о мастях карт...".

Его дочь, которая является трансгендерным лицом, также высказалась относительно указа Трампа об отмене защиты прав трансгендеров.

"Я хочу, чтобы каждый транс-человек прочитал этот документ", - отметила она, поделившись ссылкой на указ. "Важно понимать, против чего мы боремся и бесстыдство их ненависти".

Вивиан является одной из шести детей, которых Маск имел с писательницей Джастин Маск. Во времена президентских выборов Трампа она намекала, что может покинуть США.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Илон Маск возглавит Департамент по вопросам эффективности правительства США. Во время инаугурационных мероприятий в Вашингтоне он выступил перед сторонниками Трампа и отличился странным жестом.

В сети сейчас активно обсуждают жест, который он сделал во время выступления - Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх. Его уже сравнили с нацистским приветствием. Сам миллиардер сказал, что "отдает людям свое сердце".

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