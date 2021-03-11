Ведущий сообщил, что отделался лишь разбитым носом и синяком.

Журналист cпортивного канала ESPN Columbia Карлос Ордус пострадал во время прямого эфира – на него обрушились деконации студии.

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Страшное видео инцидента быстро завирусилось в Twitter. На кадрах можно видеть, как на мужчину внезапно падает большая ТВ-панель и прижимает его к столу. Коллеги Ордуса были ошарашены и прервали эфир на рекламную паузу.

Как сообщает Cinema Blend, журналист не получил серьезных травм. В своих соцсетях Ордус сообщил, что его обследовали медики. Он отделался лишь синяком и разбитым носом, без перелома.

El señor golpe que se acaba de llevar el Olímpico Orduz @orduzrubio en Espn Radio fue tremendo, ojalá no pase a mayores #ESPNRadioColombiapic.twitter.com/fsYtave0cy — Manuel Rojas (@RojasManuel) March 10, 2021

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Автор: Дмитрий Захаров