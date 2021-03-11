Колумбийский спортивный журналист пострадал в студии / Скриншот с видео

Журналист cпортивного канала ESPN Columbia Карлос Ордус пострадал во время прямого эфира – на него обрушились деконации студии.

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Страшное видео инцидента быстро завирусилось в Twitter. На кадрах можно видеть, как на мужчину внезапно падает большая ТВ-панель и прижимает его к столу. Коллеги Ордуса были ошарашены и прервали эфир на рекламную паузу.

Как сообщает Cinema Blend, журналист не получил серьезных травм. В своих соцсетях Ордус сообщил, что его обследовали медики. Он отделался лишь синяком и разбитым носом, без перелома.   

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Автор: Дмитрий Захаров