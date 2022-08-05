В СНБО напоминают, что РФ уже использовала химическое оружие в Британии.

На западе Берлина произошел взрыв на складе с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО.

"На берлинском складе и в лесу Грюневальд продолжается пожар и были слышны взрывы, ситуация крайне опасная. Полиция не сообщает, от чего именно произошли взрывы, но можно предположить, что здесь не обошлось без "руки кремля", которая грезит принести войну в Европу", - отмечается в сообщении.

В СНБО отмечают, что РФ использовала химическое оружие в Британии, сжигала склады с оружием и БК в Чехии и Болгарии.

"Поэтому вполне возможно, что теперь Москва дотянулась и до Германии", - отмечают в Центре.

Кроме этого, не стоит забывать и об украинских складах в Калиновке, Ичне и Балаклее, которые также были уничтожены в течение 2017-2019 годов.

"Были ситуации, когда наши склады разрушали. Конечно, это могла быть Россия. Мы для них – цель номер один", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, глава МИД Германии призвала мир отказаться от ядерного оружия.

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