Службу христианской помощи штата Огайо не владеет информацией, кто стоит за похищением и куда увезли группу.

На Гаити похитили группу миссионеров из 16 американцев и одного канадца.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Службу христианской помощи штата Огайо.

Служба заявила, что у них нет информации о том, кто стоит за похищением и куда увезли группу. В заявлении организации отмечается, что они ищут "Божьих указаний для решения проблемы, и власть ищет способы помочь".

По данным газеты The New York Times, которая ссылается на источники в местных правоохранительных органах, бандиты захватили миссионеров, когда те направлялись на автобусе в аэропорт. Вместе с ними были захвачены и местные жители. Среди похищенных также есть дети.

На данный момент неизвестно, выдвинули ли похитители требования о выкупе.

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Напомним, в ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента Гаити.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Пострадала и его жена, вскоре она умерла от огнестрельной раны в больнице.

В убийстве президента Жовенеля Моиза правоохранители подозревают бывшего судью Верховного суда, который встречался с некоторыми колумбийскими наемниками накануне трагедии.

Автор: Денис Прядко