В таком случае новое восстание поддержит много людей.

Есть сигнал, что в России может начаться новый мятеж, который поддержит большое количество людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, комментируя поход главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Москву. "Я так думаю, исходя из данных разведки… он стал политической фигурой. И для меня это, должно быть, было его главной целью. Почему он остановился? Ну, я точно не знаю", - сказал президент.

Зеленский отметил, что восстание главаря "вагнеровцев" выявило слабость путинского режима. "Они решили остановиться сами. У Путина нет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могли бы поддержать такой мятеж", - добавил он.

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Комментируя слухи о том, что "вагнеровцы" якобы могут атаковать Украину с севера, президент выразил уверенность, что этого не произойдет.

Новый мятеж в России: прогнозы

Как известно, эксперты и лидеры других стран назвали мятеж в России свидетельством слабости путинского режима.

Российские провоенные блогеры и "военкоры" остались недовольны тем, что участники бунта и другие боевики ЧВК "Вагнера" остались без наказания - их отпустили в Беларусь и разрешили желающим подписать контракты с Министерством обороны.

Другие блогеры и "военкоры" обозлились на самого Пригожина, не оправдавшего их ожидания в своем "марше справедливости".

В связи с тем, что Путин показал свою слабость, они прогнозируют, что в стране возникнут новые мятежи и бунты.

По данным российский оппозиционного политика Михаила Ходорковского, в таком случае Путина поддержит менее трети сотрудников ФСБ. Также часть его окружения готовит себе пути отступления.

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