По мнению Ступака, Лукашенко мог помочь Пригожину по двум причинам.

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил переговорщиком во время мятежа Пригожина и помог главарю "вагнеровцев", потому что он ему действительно нужен.

Такое мнение он высказал в эфире "24 канала". По его словам, есть два варианта, почему Лукашенко решил побыть "миротворцем". Одним из них являются связи Пригожина в Африке, где он много лет зарабатывает деньги и оказывает влияние на политику некоторых стран в регионе. Возможно, Лукашенко хотел, чтобы при содействии Пригожина беларусские товары попали на африканский рынок.

Однако Ступак считает, что второй вариант все же более вероятен. Эксперт предполагает, что Лукашенко хотел, чтобы беларусские военные проходили обучение у "вагнеровцев". В СМИ появлялась информация, что в Беларуси строят военные лагеря для наемников этой ЧВК.

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"У Лукашенко есть большой комплекс неполноценности по сравнению с Украиной. Он понимает, что беларусские военные вообще не имеют опыта. Он прекрасно понимает, что он в этом проигрывает и, возможно, таким образом купил за большие деньги "классного тренера", который должен обучить беларусское войско", – добавил он.

Мятеж Пригожина: ключевые события "бунта" в РФ

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по позициям его наемников нанесла удар российская армия, и анонсировал поход на Москву "останавливать" министра обороны Сергея Шойгу. Его наемники беспрепятственно пересекли российскую границу, взяли под контроль Ростов и дошли до Московской области. За это время "вагнеровцы" сбили несколько единиц российской авиации.

Однако за 200 км до Москвы Пригожин остановил движение военной техники. Такое решение он принял после переговоров с Александром Лукашенко, которые провели по согласованию Путина, и во время которых "вагнеровцам" якобы предоставили гарантии безопасности. Также сообщалось, что по итогам разговора Пригожин поедет в Беларусь.

26 июня на мятеж Пригожина впервые публично отреагировал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что ни США, ни другие страны Запада к действиям главаря "вагнеровцев" не причастны.

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