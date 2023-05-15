Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на недовольство Кремля из-за поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow и новых дронов. Он заверил, что Лондон и дальше будет поддерживать Киев в борьбе против российских оккупантов.
Отмечается, что Сунак заявил, что такие заявления "интересно слышно от Кремля". При этом он напомнил, что именно Россия совершила неспровоцированное и незаконное нападение на Украину, совершив военные преступления.
"Как мы сказали в начале, Великобритания будет оставаться непоколебимой в поддержке Украины и ее народа", - цитирует британского премьера ВВС.
По его словам, Британия "никуда не уйдет" и они "здесь надолго".
Ракеты Storm Shadow и новые дроны в Украине - что известно
Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые способны "обманывать" ПВО благодаря полету на низких высотах. Эти ракеты высокоточные, а такеже имеют защиту от радиоэлектронных систем подавления.
Позже в Лондоне заявили, что передадут Украине сотни новых ударных дронов дальнего радиуса действия. Их доставят в Украину в ближайшие месяцы, чтобы помочь в подготовке к сопротивлению российскому вторжению.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится к британской помощи "чрезвычайно негативно". По его словам, якобы решения Лондона "не могут оказать какого-либо существенного воздействия на ход СВО, но это приведет к дальнейшим разрушениям, действиям. Для Украины это делает историю сложнее".