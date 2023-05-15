Песков завил, что "это приведет к дальнейшим разрушениям".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет помощи от Великобритании Украине, куда войдут ударные дроны дальностью 200 км.

"Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться на первые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину. Это не может оказать какого-либо существенного воздействия на ход СВО, но это приведет к дальнейшим разрушениям, действиям. Для Украины это делает историю сложнее", - сказал он.

Передача Украине боевых БПЛА дальнего радиуса действия от Британии - детали

Великобритания передаст Украине сотни единиц новых ударных дронов дальнего радиуса действия в более 200 км. Об этом заявили в британском правительстве после прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Эти все средства будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить сопротивление российскому вторжению.

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Этим летом в Великобритании начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.