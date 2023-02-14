Заместитель Генсека Альянса призвал продолжать помогать Украине.

У России сейчас недостаточно сил для нападения на Украину с территории Приднестровья.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в ходе мероприятия, организованного Мюнхенской конференцией безопасности в Берлине, пишет Newsweek. По его мнению, в Кремле не отказались от планов захватить Одессу.

"Сегодня у России не хватает сил, чтобы пройти через Приднестровье и окружить Украину с тыла - вот план, который еще есть, потом взять Одессу. Мы не видим, чтобы у России были силы для этого. Но то, что они пытаются сделать, это препятствовать проевропейскому вектору Республики Молдова. Они пытаются разделить население, которое уже разделено", - сказал он.

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Джоане отметил, что у России нет ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО. "У нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать им еще больше проблем. Мы должны быть очень осведомлены и избегать риска эскалации", - добавил он.

Угроза наступления со стороны Приднестровья

Напомним, что президент Украины Владимр Зеленский в ходе поездки в Брюссель рассказал о планах Кремля захватить власть в Молдове.

В Молдове сообщили, что получили такую информацию от украинской разведки и работают над обеспечением безопасности страны.

Вчера президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Россия хочет совершить госпереворот в стране, используя протесты "оппозиции" с привлечением людей с военной подготовкой.

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