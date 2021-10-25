Контракт подписали с польским концерном PGNiG.

После провала переговоров с российским "Газпромом" о новом газовом контракте Молдова закупила 1 миллион кубометров природного газа у Польши.

Об этом сообщает DW со ссылкой на правительство в Кишиневе.

Отмечается, что контракт о пробной закупке газа подписан между молдавской компанией Energocom и польским концерном PGNiG.

"Это первая в истории Молдовы закупка газа у альтернативных источников", – говорится в документе.

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Газовый кризис в Молдове

Накануне в Молдове депутаты парламента проголосовали за введение в стране режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября до 20 ноября из-за газового кризиса.

По словам премьера Молдовы, в настоящее время нет окончательной договоренности с "Газпромом" о поставках, а также нет уверенности, что в итоге договор будет заключен.

На газовом рынке Молдовы наблюдается дефицит газа в 16 млн кубометров, а необходимые объемы газа в октябре покрыты на 67%. В газотранспортной сети давление достигло критического уровня, что угрожает функционированию газовых систем.

Автор: Катерина Шварц