Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции в режиме онлайн с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.
"Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определенное содействие и будем и в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации", - заявил Кулеба.
Также глава МИД отметил, что Украина хочет развития торговых отношений с Молдовой.
Читайте такжеГермания должна ответить на газовый шантаж России - Кулеба"Хотим видеть украинские компании на молдавском рынке электроэнергии. В более широком смысле я призываю украинский бизнес активнее работать на молдавском рынке, еще теснее связывать наши страны торговыми узлами. Молдавские компании мы также приглашаем в Украину", - сказал Кулеба.
Отдельно министр сообщил, что с целью устранения проблем и открытие новых возможностей в торговых отношениях в ноябре в Кишиневе будет проведено заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин нашел новую причину, чтобы не увеличивать поставки газа через газотранспортную систему Украины.