Глава МИД отмечает, что Украина и Молдова совместно смогут преодолеть любое давление России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции в режиме онлайн с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску.

"Сегодня важной темой наших переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже оказали Молдове определенное содействие и будем и в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации", - заявил Кулеба.

Также глава МИД отметил, что Украина хочет развития торговых отношений с Молдовой.

Читайте такжеГермания должна ответить на газовый шантаж России - Кулеба"Хотим видеть украинские компании на молдавском рынке электроэнергии. В более широком смысле я призываю украинский бизнес активнее работать на молдавском рынке, еще теснее связывать наши страны торговыми узлами. Молдавские компании мы также приглашаем в Украину", - сказал Кулеба.

Отдельно министр сообщил, что с целью устранения проблем и открытие новых возможностей в торговых отношениях в ноябре в Кишиневе будет проведено заседание совместной межправительственной торгово-экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин нашел новую причину, чтобы не увеличивать поставки газа через газотранспортную систему Украины.

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Автор: Виталий Саенко