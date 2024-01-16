В странах Европы украинских мужчин призывного возраста насчитывается около 800 тыс.

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон призвал "помочь Украине с мужчинами", бежавшими от мобилизации в страны Европы.

Он добавил, что также надо помочь им с оружием, чтобы они одержали победу. "Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тыс. человек, которые нарушили закон Украины и бежали из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они боролись и одержали победу в этой войне", - заявил Мэдисон во время выступления в Европарламенте.

Возвращение мужчин призывного возраста в Украину

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна может позволить Украине мобилизовать мужчин, которые приехали в Эстонию после 24 февраля 2022 года. Он уточнил, что в Эстонии сейчас проживает 7,5 тыс. украинских граждан призывного возраста. Он отметил, что в случае подписания соответствующего документа, укрывать военнообязанных мужчин страна не будет.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас недавно заявила, что ее страна не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста. По ее словам, она обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Таллинн.

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