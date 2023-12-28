В МВД считают, что им "было бы достаточно трудно отказать" Украине в этом вопросе.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал свое предыдущее заявление о том, что Эстония готова помочь Украине с мобилизацией мужчин.

На своей странице в социальной сети Facebook он сказал, что сообщения в СМИ "были несколько искажены". "Важно однозначно подчеркнуть: ни моя цель как министра внутренних дел, ни цель эстонского государства не состоит в том, чтобы гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь проживают", - сказал он.

Министр отметил, что украинцы являются большой поддержкой для эстонской экономики, однако они, несмотря на защиту от Эстонии, все еще являются гражданами Украины. "Это означает, что если украинское государство решит забрать их через мобилизацию, нам придется делиться с украинским государством информацией о людях, которые находятся здесь. Однако, по моему мнению, если бы Украина попросила эстонское государство о помощи в мобилизации украинских граждан, проживающих здесь, нам было бы довольно трудно отказать. По сути, это означало бы отвернуться от воюющей Украины, которая нуждается в помощи в войне", - добавил он.

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В то же время Ляэнеметс говорит, что сейчас возможности вернуть мужчин в Украину нет в рамках международного права, это требует отдельного соглашения между странами или решения на правительственном уровне.

"В любом случае, в свете различных новостей, важно однозначно успокоить как эстонцев, так и украинцев, которые здесь проживают: Эстония никого отсюда не выгоняет и не работает над тем, чтобы отправить обратно на фронт тех беженцев от войны, которые нашли здесь убежище. Кого, когда и приглашать - это сугубо и исключительно решение украинского государства, а уже потом будет отдельная дискуссия на правительственном уровне о том, как будет действовать в этом вопросе эстонское государство и чем оно может помочь Украине", - добавил министр.

Мобилизация мужчин из-за рубежа: что известно

Напомним, в Украине систематически обсуждается вопрос возвращения военнообязанных мужчин. Во фракции "Слуга народа" заявляли, что Украина может экстрадировать их практически из всех стран, кроме Российской Федерации.

В Австрии и Венгрии ранее заявляли, что не будут экстрадировать украинцев на войну.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Германии, должны пополнить ряды ВСУ. После этого в Германии заявили, что не будут заставлять людей проходить военную службу против их воли.

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