В Таллине говорят, что нет оснований для выдачи беженцев Украине.

Эстония не будет силой возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста, Киев должен стимулировать их возвращение на добровольных началах. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в видеоинтервью The Kyiv Independent.

Она признала, что вопрос возвращения украинских беженцев на родину обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Таллин на этой неделе. Каллас отметила, что механизм депортации к украинским беженцам в Эстонии не может быть применен, поскольку эти люди находятся в стране на законных основаниях.

"С нашей точки зрения, они имеют право быть здесь, если они следуют установленным правилам. После того, как они прибыли сюда, Европейский Союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем ничего делать для их экстрадиции. Эта задача Украины - обращаться к людям, которые здесь находятся, и пригласить их обратно помочь своей Родине", – сказала премьер-министр.

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Вопрос мобилизации украинцев, выехавших за границу

Как писал УНИАН, в декабре украинские власти заговорили о необходимости вернуть из-за границы военнообязанных. Так министр обороны Рустем Умеров говорил, что украинские мужчины, пригодные к военной службе, должны вернуться из Европы и пополнить ряды украинской армии. Тем, кто ослушается, он угрожал санкциями.

В целом эту идею поддержали и в Офисе президента.

В конце декабря в Раду был внесен законопроект об усилении мобилизации, который в частности предусматривал определенные ограничения для граждан за рубежом, которые не стали на воинский учет. Но сейчас этот законопроект уже отозван на доработку.

Между тем аналитики предупреждают, что попытка силой вернуть мужчин из-за границы не даст ощутимой пользы, но очень навредит имиджу страны.

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