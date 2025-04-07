Сейчас идет подготовка к различным вариантам миротворческой миссии в Украине.

Пока рано говорить о деталях относительно вопроса отправки миротворческих сил. Сперва нужно выяснить, какими будут условия мира в Украине. Об этом заявили начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхард и адмирал Энтони Радакин в эфире телемарафона.

Они рассказали, что сейчас идет подготовка к различным вариантам миротворческой миссии в Украине. По словам начальников штабов вооруженных сил Франции и Британии, план имеет очень широкое понятие, так как речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов в воздушном, наземном, и морском пространствах.

Буркхард отметил, что президент Украины Владимир Зеленский благодарил Францию и Британию за поддержку. Также он напомнил, что украинский лидер обращался и к другим странам, которые объединились в "коалицию желающих".

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"Сейчас говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира. Но мы как военные уже заранее готовимся решать различные варианты этих условий. Из всех наших бесед с украинскими собеседниками, мы видим, что Украина хочет мира, поэтому РФ должна остановить свою агрессию", - заявил Буркхард.

Кроме того, Радакин подтвердил, что план точно будет содержать сухопутные, морские и воздушные силы. Он поделился своими ожиданиями о миротворческой миссии в Украине:

"Это будет о том, чтобы позволить Украине начать новую жизнь, как мирная страна, чтобы вы смогли развивать все аспекты мирной жизни, развивать экономику, иметь безопасное небо, море и границу, чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно и чувствовали уверенность в своей стране и будущем. Это то, что мы пытаемся определить, как военные".

Буркхард же добавил, что план по отправке миротворцев является более широким, чем может показаться многим людям.

"Речь идет также о восстановлении Вооруженных сил в полном объеме и наращивании потенциалов, потому что именно это является сильнейшей гарантией страны - ВСУ и мы об этом также говорили. Целью является предоставление Украине уверенности, что ваше государство сможет снова жить", - подчеркнул он.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что миротворцы могут появиться в Украине уже после окончания войны. Он отметил, что пока непонятно, под каким флагом будут действовать миротворцы, если они прибудут в Украину.

Кроме того, обозреватель Bloomberg Марк Чемпион считает, что Европа не сможет отправить миротворцев в Украину без помощи США. Журналист задался вопросом о том, какой толк будет с европейской одной или двух бригад, находящихся, например, во Львове.

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