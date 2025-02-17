Эксперт напомнил, как во время войны на Балканах произошли массовые убийства, когда там находился иностранный военный контингент.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить в Украину миротворцев для обеспечения устойчивого мира. По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, миротворцы не являются панацеей от нападения РФ.

В частности, он объяснил, будут ли миротворцы играть роль сдерживания российской агрессии.

"Миротворцы - это во-первых разделение ответственности. На этом этапе неважно, сколько их будет - 10 тысяч или один, но, если их войска находятся здесь, значит они ответственны за ту архитектуру безопасности, непосредственно физическую, под которой они будут подписываться", - сказал Жмайло.

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По его словам, миротворцы сами по себе это никакая "абсолютно не панацея", и привел пример войны на Балканах в 1990 годах. Эксперт пояснил, что в то время там были миротворцы разных стран, в том числе немецкие, нидерландские, британские, которые во время боев так же погибали, как и другие.

"Напомню, что тогда произошла резня - в Сребренице была этническая чистка. И, когда боснийские сербы вырезали 8 тыс. мусульман - мальчиков и мужчин, там был нидерландский контингент. Который когда понял угрозу, поднял лапы и убежал. А соседнее село держало 80 украинцев, которые полностью его эвакуировали только потому, что они дали бой боснийским сербам и сказали: "Нет, здесь не будет такого сценария", - подчеркнул Жмайло.

Он уточнил, что миротворцы - один из компонентов "архитектуры безопасности", Украине нужна поддержка партнеров, оружие, план победы.

Что известно о заявлении Кира Стармера

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в комментарии Sky News подтвердил, что Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны, которую РФ развязала против Украины.

По его словам, он не хочет "забегать вперед", но Великобритания будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах - в том числе путем развертывания британских войск для поддержания мира.

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