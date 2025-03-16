Замглавы Совбеза РФ заявил, что миротворцы в Украине "должны быть из стран, которые не входят в НАТО".

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вызывающе отреагировал на инициативу европейских стран отправить миротворческие войска в Украину после прекращения боевых действий. Соответствующее его сообщение появилось в социальной сети Х.

Он, в частности, отметил, что "миротворцы должны быть из стран, которые не входят в НАТО", мол, иначе это будет означать войну с Альянсом.

Также он в циничной форме посоветовал президенту США Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру посоветоваться по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом.

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"Макрон и Стармер изображают из себя дураков. Им раз за разом объясняют, что миротворцы должны быть из стран, которые не входят в НАТО. Нет, они все равно хотят отправить десятки тысяч - скажите прямо, что вы хотите оказывать военную помощь неонацистам в Киеве. А это означает войну с НАТО. Посоветуйтесь с Трампом, подонки", - написал Медведев.

Миротворцы в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Министерстве иностранных дел России пригрозили "всеми доступными средствами" на введение миротворцев в Украину. В Кремле заявили, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство стран, которые пойдут на этот шаг, в "конфликт".

В то же время Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина - суверенная страна, поэтому, если она попросит союзные страны разместить на ее территории миротворческий контингент, не Россия должна решать, соглашаться им или нет. Он отметил, что это решение остается неизменным: европейцы не будут спрашивать разрешения у кремлевского диктатора Владимира Путина.

Также высокопоставленный дипломат в отставке лорд Питер Рикеттс выразил мнение, что идея отправки европейских миротворцев в Украину является значительным риском без участия США. Он подчеркнул, что "чугунная американская гарантия" была бы лучшим способом избежать любых потенциальных боевых действий в будущем.

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